ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالترويج لبيع سماعات صغيرة الحجم لإستخدامها فى أعمال الغش داخل لجان الإمتحانات

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها ، ولاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (طالب، مقيم بمنطقة المنشأة بمحافظة سوهاج).. بإدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ونشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع سماعات للغش داخل لجان الإمتحانات.وأسفرت جهود الفحص الفنى وجمع المعلومات عن تحديد مرتكب الواقعة ( طالب – مقيم بمحافظة سوهاج ،وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وضبطه بمحل إقامته.. وبحوزته (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصفحة والمشاركات المشار إليها.بمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها للترويج لبيع سماعات الغش الصغيرة للطلاب الراغبين فى شرائها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بغرض الإستفادة مادياً.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.