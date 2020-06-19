لجميع المؤهلات من الجنسين.. تفاصيل نشرة وظائف "مصر تعمل" الأسبوعية

أعلنت مبادرة "مصر تعمل"، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل بنك وظائف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 23 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسط ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة، بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 1800 جنيها حتى 5000 جنيه.

شركة للاستيراد والتوزيع تطلب للتعيين الآتي

مدخل بيانات يكون مسؤولًا عن إدخال الفواتير ومتابعه تعديل الأسعار للعمل في جسر السويس بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ خريجين.

- أقصى حد للسن 25 عامًا.

- إجادة برنامج الإكسيل.

- ذكور فقط.

- المرتب من 2500 جنيه إلى 3000 جنيه حسب الخبرة.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- مواعيد العمل من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا.

شركة للاستشارات المالية تطلب للتعيين الآتي

- تلي سيلز Telesales Agents للعمل في المعادي، يكون مسؤولًا عن الاتصال بالعملاء المحتملين لاطلاعهم على خدمات الشركة باستخدام نصوص "سكريبت" بشكل يومي، ومتابعة الجلسة الخاصة بسوق المال السعودي يوميًا حتى موعد الإغلاق.

- مؤهل عالِ خريجين.

- إناث فقط.

- حد أقصى للسن 27 عامًا.

- المرتب يبدأ من 1800 جنيه ويصل إلى 2500 جنيه + العمولة.

- مواعيد العمل 8 ساعات من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4:30 مساءً.

- جمعة وسبت إجازة.

معامل تحاليل طبية تطلب للتعيين الآتي

مكان العمل: القاهرة الكبرى.

1. كيميائي فرع وزيارات منزلية لسحب العينات والتعامل مع المرضى بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ علوم أو طب بيطري أو زراعة.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- المرتب: 2250 جنيهًا أساسي + إضافي سعر الزيارات يصل إلى 5000 جنيه.

- المواعيد 8 ساعات عمل.

- تأمينات وأرباح سنوية وحوافز.

2. موظف استقبال بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو فوق متوسط.

- ذكور فقط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- المرتب: 2100 جنيه بالإضافة إلى 150 جنيه حوافز.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات وأرباح سنوية وحوافز.

كبرى شركات الأغذية تطلب للتعيين الآتي

مكان العمل: القاهرة والجيزة.

1.جزار لحوم

مهام الوظيفة:

لديه خبرات بمجال الجزارة والتقطيع وتصنيع منتجات اللحوم وجودة اللحوم وفحصها والتحضير والتعامل مع العملاء وفهم متطلباتهم.

الشروط:

- مؤهل متوسط أو عالِ.

- ذكور فقط.

- يفضل الخبرة في اللحوم المستوردة بأنواعها.

- حد أقصى للسن 37 عامًا.

- المرتب 4000 جنيه.

- 9 ساعات عمل.

- حوافز وبدلات.

2. بقال جبن بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط أو عالِ.

- ذكور فقط.

- الخبرة في الجبن المستوردة.

- حد أقصى للسن 37 عامًا.

- المرتب 3800 جنيه.

- 9 ساعات عمل.

- حوافز وبدلات.

معامل طبية تطلب للتعيين الآتي

- ممثل خدمة عملاء يكون مسؤولًا عن استقبال المكالمات وتحديد المواعيد للعملاء للعمل في العباسية بالشروط الآتية:

- مؤهل خريج إحدى الكليات الاتية (علوم - زراعة - طب - صيدلة - تربية قسم علوم - المعهد العالي للتعاون الزراعي).

- حد أقصى للسن 39 عامًا.

- ذكور فقط.

المرتب 3000 جنيه.

- 8 ساعات عمل ونصف ساعة راحة.

- تأمينات.

مصنع للبلاستيك والصناعات المعدنية يطلب للتعيين الآتي

1- عامل تعبئة: (تعبئة المنتجات النهائية في أماكن التغليف الخاصة بها).

2- عامل تجميع: (فرز وتجميع المنتجات التي تم تصنيعها من المكن).

3- عامل مكنة: (تشغيل المكن طبقًا للإجراءات المتبعة).

مكان العمل: شبرا الخيمة المنطقة الصناعية - بالقرب من محطة مترو شبرا الخيمة.

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط.

- ذكور وإناث.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

- المرتب 2000 جنيه.

- مواعيد العمل 12 ساعة: من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 8 مساءً.

- يوم إجازة.

- حوافز مكافآت إنتاج.

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لمبادرة مصر تعمل على فيسبوك.

وكانت سالي سعيد مسؤول وحدة "طوّر وغيّر" بإدارة المشروعات بوزارة الشباب والرياضة أوضحت لـ"الوطن"، إلى أنّ التقديم على الوظائف يتم "أون لاين" عن طريق استمارات إلكترونية أو عن طريق الهاتف المحمول، وتتم المقابلات مع راغبي العمل "أون لاين" أيضًا عن طريق برنامج Skype أو عن طريق الحضور إلى مقر الشركة مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع نقل عدوى فيروس كورونا.