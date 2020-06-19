ضبط 3 أشخاص من سوهاج يديرون مصنع كمامات غير مطابقة للمواصفات بأسيوط

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالاشتراك مع أجهزة الرقابة التمونية بمحافظة أسيوط من ضبط 3 أشخاص من مركز طما بسوهاج يديرون مصنع لإنتاج الكمامات المغشوشة المصنعة من أقمشة غير مخصصه لصناعة الكمامات بقرية الوعاضلة التابعة لمركز صدفا في محافظة أسيوط وجرى غلق وتشميع المصنع واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك في إطار الأجراءات التي تتخذها محافظة أسيوط بالتعاون مع كافة الجهات تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للحد من إنتشار فيروس "كورونا" لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه بناءًا على المعلومات الواردة لمديرية التموين عن قيام بعض الأشخاص بإدارة مصنع لإنتاج الكمامات المغشوشة والمصنعة من أقمشه غير مخصصة لصناعة الكمامات وبيعها بغرض التربح من جراء ذلك مخالفين القوانين والقرارات التموينية بقصد الغش والتدليس على الفور تم التنسيق و رئيس مركز ومدينة صدفا وتم توجيه حملة بمشاركة المهندس عصام مدير عام إدارة صدفا التموينية بمصاحبة قوة أمنية من مركز شرطة صدفا الي مكان المصنع بجوار قرية الوعاضلة طريق أولاد إلياس الشرقي وتم ضبط المصنع وبداخله أدوات الإنتاج والأقمشة وضبط 3 أشخاص من مركز طما سوهاج القائمن على المصنع وتم تعيين الحراسة اللازمة بعد غلق المصنع وتشميعه بالشمع الاحمر وتم تحرير محضر وإحالة المتهمين الثلاثة للنيابة العامة وجاري التحقيق.

ومن جانبه أكد محافظ أسيوط على على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمواجهة كافة أوجه الغش التجاري أو التلاعب بصحه المواطنين والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة مشددًا على غلق وتشميع أي منشأه مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.