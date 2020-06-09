غلق وتشميع مصنع ينتج كمامات وبدل وقائية غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على مواجهة كل أوجه الغش التجاري، أو التلاعب بصحة المواطنين، مشددا على غلق وتشميع أي منشأة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم ضبط مصنع لعمل الكمامات والبدل الوقائية غير مطابقة للمواصفات، وبدون ترخيص بالمنيب، بمنطقة أبو زارع شارع السويس، وتم غلق وتشميع المصنع، مع التحفظ على الأقمشة والكمامات المتواجدة، واصطحاب أحد المسئولين المتواجدين بالمصنع، إلى قسم الجيزة.

وقاد تيسير عبدالفتاح رئيس حي جنوب الجيزة الحملة، حيث تم الغلق والتشميع للمصنع، وتم التحفظ على 48 ماكينة خياطه المستخدمة في صنع المنتجات المخالفة، كما تم إخطار النيابه للتحقيق في الواقعة.