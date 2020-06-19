مع عرض فيلم مولان.. AMC تعيد افتتاح قاعاتها في أمريكا يوم 15 يوليو

أعلنت "AMC"، أحد أكبر دور السينما الأمريكية، عودة افتتاحها يوم 15 يوليو في 450 موقعا، يليها 150 في 24 يوليو.. وهو نفس يوم عرض فيلم مولان الذي أنتجته شركة ديزني.

وقالت الشركة، إنه في البداية سيسمح بحجز 30% فقط من كراسي القاعة، على أن يزيد العدد تدريجيا، حتى تصل إلى 40% ثم 50%.. بحسب موقع هوليود ريبورتر.

قال آدم آرون، الرئيس التنفيذي لشركة AMC، إن خطة إعادة الافتتاح جاءت بعد التشاور مع وكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد، مؤكدا أن AMC تخطط لإعادة فتح تدريجي على أربع مراحل.

يأتي إعلان شركة AMC بعد قرارات مماثلة صدرت هذا الأسبوع من قبل "Cinemark Theatres" و"Regal Cinemas" بعد عملية إغلاق جميع دور السينما في أمريكا منذ منتصف مارس، مما أدى إلى توقف شباك التذاكر.

يذكر أن بريطانيا أعلنت افتتاح دور سينما السيارات، ونشرت جمعية السينما في المملكة المتحدة إرشادات السلامة المفترض إتباعها.

وقد شهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.