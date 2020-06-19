تشريعية النواب: لا يجوز دستورياً مد مدة البرلمان الحالي

كشف المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، أنه لا يجوز دستوريا مد مدة البرلمان الحالي الذي تنتهي مدته في 9 يناير 2021 ويكون بذلك قد أتم 5 سنوات وهي المدة التي حددها الدستور للفصل التشريعي.

وقال أبوشقة لـ"الوطن"، إن مد مدة مجلس النواب يحتاج إلى غطاء تشريعي خاصة في وقت الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا القائمة، ولكن ذلك غير موجود حالياً وبالتالي لن يستطيع أن يمد المجلس مدته وملتزم بالضوابط التي حددها الدستور في هذا الشأن.

وأوضح أن المادة 106 من الدستور حددت مدة مجلس النواب بـ5 سنوات تبدأ في أول يوم انعقاد والذي كان يوم 10 يناير 2016، وتنتهي في يوم 9 يناير 2021 على أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد قبل 60 يوم من انتهاء المجلس الحالي.