"تعليم الإسكندرية" تتسلم 162 بوابة تعقيم وأجهزة كشف حراري

أنهت محافظة الإسكندرية ومديرية التربية والتعليم كل استعدادات امتحانات الثانوية العامة 2020، من تخطيط مداخل وأفنية مقار اللجان المخصصة للامتحانات، على مسافات متباينة يقف بها الطلاب مراعاة للتباعد الاجتماعي لحين توقيع الكشف عليهم قبل دخول الامتحان؛ للتأكد من عدم إصابتهم بأي أعراض لفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم.

وتسلمت مديرية تعليم الإسكندرية 162 بوابة تعقيم من بينها 145 للجان الامتحان و17 بوابة لديوان المديرية ودواوين الإدارات والكنترولات ولجنة الإدارة ولجان التقدير، وأجهزة الكشف الحراري ومستلزمات الحماية والتعقيم من الكمامات بمختلف أنواعها، وجوانتيات وأكياس جل، وأجهزة أحذية وأكياس أحذية للمعلمين والطلاب.