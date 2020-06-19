إزالة تعديات على 2844 فدانا بالعلمين.. صور

قاد رضا جاب الله رئيس مركز ومدينة العلمين حملة لازالة عدد من التعديات بمساحة 2844 فداناً زراعياً ومبانى على مساحة 1600 م2 على أرض مشروع الريف المصرى بمنطقة المغرة، والتى تقع ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 1.5 مليون فدان.

وقال "رضا"، اليوم، خلال الحملة إن العلمين يقع على أرضها 150 ألف فداناً بمنطقة المغرة جنوب العلمين، والإزالة أجريت بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن مطروح وقسم شرطة العلمين وشركة الريف المصري والإدارة الزراعية بالعلمين وإدارة الاملاك بمركز ومدينة العلمين تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمنع حالات التعدى على أراضى الدولة أولا باول وإزالة جميع التعديات فى حينها وتنفيذ القانون.

وأضاف أننا أجرينا عدة حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات أرقام 323 لسنة 2019 و 182 لسنة 2020 لعدد 40 حالة تعدي بإجمالي مساحة 2844 فدان زراعي ولاية شركة الريف المصرى ، بالإضافة إلى إزالة المبانى بمساحة 1600م2 وتسليم شركة الريف المصرى عدد 2844 فداناً خالية من التعديات وأثبتنا ذلك فى محضر الشرطة رقم 679 إدارى العلمين 2020.