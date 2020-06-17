صور.. إزالة تعديات على الخط الناقل لمياه مطروح بالضبعة

شنت الإدارة العامة للتفتيش بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الخط الناقل للمياه لمدينة مطروح، وذلك بتأمين من خلال قوات الشرطة والقوات المسلحة بمنطقة غزالة بمدينة الضبعة.

ووجه الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، بضرورة التصدي للتعديات على خط 1000 مم الناقل للمياه لمدينة مرسى مطروح.

وأسفرت الحملة عن إزالة عدد من وصلات المياه الخلسة بأقطار مختلفة، وحُررت محاضر للمخالفين، واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفات.

يُذكر أن الشركة تعاني منذ فترة ليست بقصيرة من التعدي على الخطوط الناقلة للمياه لمدينة مرسى مطروح، وتقوم الشركة بسلسلة من الحملات لإزالة التعديات.