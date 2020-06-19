خليك في البيت.. المراجعة النهائية في النحو للثانوية من"الشباب والرياضة"

تحرص وزارة الشباب والرياضة، على تنفيذ الإجراءات الاحترازية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومنها الحظر المنزلي، ومنع التجمعات، ودعم الفئات الصغيرة في السن.

وأطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، منصة تعليمية إلكترونية، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، تقدم من خلالها مجموعة حلقات تليفزيونية وإذاعية، تتضمن مراجعات ودروس تعليمية لـ الثانوية العامة.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، المراحل التعليمية المستهدفة، والدروس التي جرى تناولها، والرابط الخاص بها، في دروس النحو للثانوية العامة، وفقا لما نشرته الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

شرح دروس النحو للثانوية العامة

ـ الجزء الأول من شرح النحو للثانوية العامة.

جاء ذلك حفاظا على سلامة الطلاب واتساقا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، وانطلاقا من مسؤولية وزارة الشباب والرياضة، نحو أبنائها طلاب الثانوية العامة، في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".