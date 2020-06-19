تعليم القاهرة: لجان الثانوية العامة جاهزة للامتحانات

قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن كل لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الشهادة الثانوية، الأحد المقبل في 310 لجان تستوعب أكثر من 97 الف طالب وطالبة.

وأضاف عطية لـ"الوطن" أن رؤساء اللجان استلموا اللجان وتم توزيع مطهرات وكمامات لتغطية كل الطلاب والمعلمين والعاملين باللجان يوميا، علاوة على تزويد اللجان ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة حفاظا على سلامة الطلاب.

وأشار إلى ان عدد الطلاب داخل اللجان الفرعية من 14 إلى 20 طالبا أو أقل فى اللجنة الواحدة حرصًا على وجود مسافات للتباعد بين الطلاب، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى التجهيزات اللازمة من وسائل الإنارة والتهوية المناسبة والتأكد من نظافة اللجان من الداخل والمحيط الخارجي لها، وتوافر كافة وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة ومراجعتها للتأكد من عملها بكفاءة.