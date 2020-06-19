رئيس مدينة القصاصين يتابع استعدادات المدارس لامتحانات الثانوية العامة

قام اللواء أشرف بهجت، رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، يرافقه المحاسب محمد عبدالمنعم نائب رئيس المركز المدينة بالإشراف على تغيير ومراجعة، كشافات الإنارة العامة على مستوى المركز والمدينة والقرى والتأكد من صلاحيتها وتغيير وإصلاح البعض منها وذلك طبقا للخطة ألموضوعه للارتقاء بالمنظر الحاضر بحضور الأجهزة التنفيذية، وذلك فى إطار تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن الاهتمام بالقطاعات الخدمية والتى يمسها المواطن.

وأشار رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة إلى أنه تم تنظيم حملات رش وتطهيروتعقيم عدد من المدارس المدرجة استعدادا لامتحانات الثانويه العامه، والتأكد من مدى جاهزيتها والإستعدادا لإستقبال الطلاب وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، ومنها التباعد ووجود حجره عزل صحي ودكتور طوارئ، وسوف يتم صرف زجاجة مياه معدنية وماسك تعطى مجانا لكل طالب.