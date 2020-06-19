غدا.. قطع المياه 8 ساعات عن عدة مناطق في مدينة نصر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه، غدا، من الـ10 صباحا حتى الـ6 مساء عن مناطق بمدينة نصر،ـ نظرا لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم المتعارض مع قواعد كوبري مصطفى النحاس الجاري تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية.

وقالت الشركة إن المياه ستقطع عن مناطق الحي السابع، وتحديدا شوارع ذاكر حسين، وأبو العتاهية، ووندرلاند، وإسكان عثمان، وجزء من شارع عبدالله العربي، وشارع عباس العقاد في المنطقة الأولى، وشارع مصطفى النحاس بالمنطقة السادسة، وجزء من المنطقة الثامنة.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال الفترة المذكورة، مؤكدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.