"تعليم القاهرة": امتحان متعدد لكل المتخلفين عن اختبارات التيرم الأول

قال محمد عطية مدير مديرية التعليم في القاهرة، إن نسب النجاح في المرحلتين الابتدائية والإعدادية بالقاهرة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن كل طالب قدم بحثا في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي ناجح.

وأضاف عطية، لـ"الوطن"، أن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بالقاهرة هذا العام 99%، وهي أول مرة تعلن في النتيجة بتلك النسب المرتفعة، موضحا أن أغلب الطلاب ناجحين في كل المراحل الدراسية باستثناء عدد محدود جدا لم يحضر امتحانات الفصل الدراسي الأول أو لم يتقدم ببحث خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن كل من تخلف عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول سيدخل دور ثانٍ، وله امتحان متعدد بحيث يمتحن جميع المواد في ورقة واحدة، تضم سؤالا من كل مادة، موضحا أنه جرى التيسير على الطلاب حفاظا عليهم في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.