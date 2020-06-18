مطار القاهرة يستقبل 422 مصريا عائدين من النمسا ولندن وباريس والأردن

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنها حوالي 422 مصريا من العالقين بالسعودية والجزائر والأردن، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار إن 4 رحلات وصلت لشركة مصر للطيران، الأولى قادمة من النمسا على متنها 24 مصريا، والثانية من الأردن على متنها 299 مصريا، والثالثة قادمة من باريس وعلى متنها 31 مصريا، والرحلة الرابعة قادمة من لندن وعلى متنها 70 مصريا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عودة حوالي 57 ألفا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كل مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.