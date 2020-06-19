بنك CIB يعلن ارتفاع عدد موظفيه المصابين بكورونا إلى 84

أعلن الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي (CIB)، ارتفاع إجمالي عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بين موظفيه إلى 84 موظفًا، في منذ بدء ظهور الفيروس في مصر، من إجمالى عدد موظفين يتجاوز 6900 موظف في مصر.

وقال البنك، على موقعه الإلكتروني، إنه يواصل متابعة الحالات البالغ عددهم 84 موظفا والمؤكد إصابتهم بفيروس "COVID-19" منذ بداية الأزمة، منوها إلى أن 7 حالات من السابق إصابتها قد تعافوا تمامًا.

وكان البنك قد عبر سابقًا عن بالغ الحزن والأسى، لفقدان اثنين من موظفيه جراء مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر البنك أنه تم الإبلاغ عن جميع الحالات حال اكتشافها لكل من وزارة الصحة والسكان والبنك المركزي المصري.

وأكد أنه بمجرد اكتشاف أي حالة، تنفذ تعليمات الفريق الإداري بإغلاق وتطهير وتعقيم المكان بالكامل وفقًا لمعايير وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وكذلك خطط إدارة الأزمات والتعامل مع انتشار الأوبئة الخاصة بالبنك.

كما تم حصر جميع الموظفين الذين تعاملوا واختلطوا مع أي حالة ايجابية ومنحهم إجازة فورية لمدة 14 يومًا للقيام بإجراءات الحجر المنزلي المتعارف عليها، وكذلك إبلاغ أي طرف خارجي بما في ذلك العملاء كلما أمكن الذين قد يكونوا تعاملوا مع أي الحالة بشكل مباشر بحسب البنك.

وأكد بأن كافة فروع البنك البالغ عددها 207 فروع وشبكة ماكينات الصراف الآلي التي تشمل 1046 ماكينة، تعمل بكامل طاقتها من أجل تلبية احتياجات جميع العملاء لحين إصدار أية اشعارات أخرى من البنك المركزي المصري.

وقام البنك التجاري الدولي مصر، باتخاذ عدة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها استحداث مجموعة من البروتوكولات الخاصة بالنظافة، إلى جانب توعية موظفي البنك بأفضل ممارسات النظافة الشخصية المعمول بها عالميًا.