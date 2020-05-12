رئيس مجلس إدارة CIB يعلن تفاصيل تبرع البنك بـ7 ملايين دولار

تحدث هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، عن تفاصيل مساهمة البنك بمبلغ يصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي، حيث قال إنها "وجهت لإتاحة اختبارات فيروس كورونا المستجد، ودعم الاحتياجات الفورية للأسر التي تأثرت مصادر دخلها بالأزمة، والمساهمة في الصندوق الوطني للطوارئ والأزمات".

وأوضح هشام عز العرب، في مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن البنك تبرع أيضاً بمبلغ 250 ألف دولار أمريكي، لدعم صندوق الاستجابة التابع للاتحاد الأفريقي، ضد فيروس كورونا.

وأردف، أن البنك جزء من الدولة، ومعها في أي وقت إذا احتاجت أي شيء: "وعشان نعدي لازم نتكاتف.. والمعدن الأصيل يظهر في الأوقاف العصيبة".