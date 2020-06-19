غير "المقلمة".. مكونات حقيبة امتحانات طالب الثانوية في زمن كورونا

عام استثنائي يضطر فيه طلاب الثانوية العامة مواجهة التخوفات واحدا تلو الآخر، وإلى جانب القلق من أهمية العام وتأثيره على المستقبل أصبح هناك قلقا آخر لضرورة النزول وتأثيره على الصحة العامة، وربما كانت النصيحة لتحضير حقيبة طالب السنوات الماضية هي جودة الأقلام واصطحاب رقم الجلوس أما في العام الحالي زادت الحقيبة بعض الأدوات.

وإلى جانب الأقلام المطلوبة للكتابة في الورقة وغيرها من الأدوات المكتبية، ورقم الجلوس والبطاقة الشخصية ظهرت مكونات أخرى لحقيبة الطلاب رغم بقائهم في اللجان لوقت أقل من المتعاد بعد قرار امتحان المواد غير المضافة للمجموع في المنزل.

"كمامتان وكحول" بداية حديث الدكتورة أماني مختار أستاذ الطب الوقائي، عن مستلزمات يجب على الطالب وضعها في حقيبته لتأمينه، "يحطو قناعين ومعقم سواء كحول جيل أو سائل ومناديل ورقية لمسح الأسطح خلال الطريق أو خلال اللجنة".

وأكدت أستاذ الطب الوقائي لـ"الوطن" ضرورة التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية في الطريق للجنة، خصوصا والالتزام بكل الإجراءات المطلوبة منهم داخل اللجان، وعدم ملامسة الأنف والفم والعين، أو خلع الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي أمام اللجان، وتعقيم اليد بالكحول بعد ملامسة الأسطح.

من جانبها، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري المناعة، إن تناول الغذاء الصحي طوال فترة الامتحانات أمر هام جدا، لدعم المناعة والتفكير السليم، مشيرة إلى أن حقيبة الطالب الذي يضطر للنزول قبل الامتاحان بساعة يجب ألا تخلو من زجاجة مياه كبيرة يشرب منها على فترات، موضحة أن توترات الامتحان ترفع هرمون الأدرينالين الذي من شأنه أن يرفع شعور العطش، كما أن المياه جيدة لصحة التفكير وتقوية المناعة.

كما أشارت استشاري المناعة في حديثها لـ"الوطن" إلى أهمية وجود "تمر" ومكسرات سواء فول سوداني أو أي أنواع المسكرات في الحقيبة لتناولها قبل الامتحان للمساعدة على التركيز ومد الجسم بالطاقة للازمة.

ونصحت الطبيبة الطلاب بارتداء ملابس قطنية مريحة لأن التفكير والقلق من أعراضه التعريق الكثير، وبالتالي يجب أن يرتدي الطالب ملابس مريحة وقطنية.