"وكيل تعليم دمياط" يثني على دور مجلس الأمناء ودعمهم لمنظومة الامتحانات

أثنى عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، على تعاون مجلس آباء وأمناء المحافظة بقيادة عصام عمر والذي يؤكد أهمية دور مجالس الأمناء الفرعية ومجلس أمناء المحافظة في دعم المنظومة التعليمية بمحافظة دمياط، والمساهمة المثمرة في تذليل أية عقبات تلوح في الأفق من أجل تحقيق تقدم المنظومة التربوية والتعليمية.

وأعرب "وكيل الوزارة" عن شكره للمجلس وكافة أعضائه بالإدارات التعليمية فى اكتشاف وحل العديد من السلبيات بالمدارس والتعاون المستمر والهادف مع مدراء عموم الإدارات التعليمية عامة، وخاصة في المساعدة في تجهيز لجان الثانوية العامة وعمل مظلات لحماية أبنائنا الطلاب من أشعة الشمس أثناء الانتظار لدخول اللجان.

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على روح التكاتف والتعاون بين كافة أطياف الشعب وخصوصا في خدمة العملية التعليمية بشكل عام وفي دمياط بشكل خاص.