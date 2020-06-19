الجمعة الـ13: قيادات المؤسسات الدينية تؤدي الجمع ظهرًا

أدت قيادات المؤسسات الدينية، اليوم الجمعة ظهرًا، في المنازل، تنفيذا لتعليمات الدولة بمنع التجمعات بسبب وباء كورونا، وتنفيذا لقرارات تعليق صلاة الجماعة والجمعة وغلق المساجد، كما دعوا المصريين لمواصلة الصلاة في منازلهم.

وأدي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الصلاة بمنزله في الأقصر، حيث يتواجد هنا، كما أدي الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الجمعة ظهرًا بمنزله، كذلك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صلاها ظهرًا.

وأدي الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الجمعة ظهرًا في منازلهم.

أما الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، فأدي الجمعة ظهرًا بمكتبه بالوزارة، إذ يترأس غرفة عمليات الوزارة لمتابعة تنفيذ قرارات تعليق صلاة الجمعة والجماعة وأحكام غلق المساجد.

بدوره، دعا مفتي الجمهورية المصريين للصلاة في بيوتهم، مشيرا إلى ضرورة تحقيق مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس البشرية، من التعرض لمخاطر الهلاك المترتب على انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والتي تعد التجمعات أحد أهم طرق نقل العدوى به.

أوضح، عبر موقع الدار الرسمي، أن هناك قاعدة عامة وهي أن المعذور مأجور بمعنى أن أي إنسان كان يؤدي صلاة الجمعة في المسجد، وحدث عذر له وأدى الصلاة في البيت، كان له أجر صلاة الجماعة بالمسجد، فقال سيدنا النبي إن من مرض أو سافر كتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما.

واستقبلت امٌ العواجز السيدة زينب شعائر صلاة الجمعة ال١٣ منذ صدور قرار ٢١ مارس الماضي بتعليق صلاة الجماعة والجمع

وواصلت، الأوقاف، اليوم، غلق المساجد والزوايا والمصليات، على مستوى الجمهورية ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا. واستمرت المساجد في إقامة أذان النوازل.

ويتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمع الماضية.