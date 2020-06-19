بالفيديو.. حريق بعدة منازل في دمياط

نشب حريق في ورشة أثاث بقرية السيالة محافظة دمياط امتد لعدد من المنازل.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العقيد يحيى زكريا ومعاونه الرائد رامي نبيل لمكان الحادث، حيث تم الدفع بـ7 سيارات لمكان الحادث، فيما تم الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحريق لنقل أي حالات قد تكون مصابة.

وجاري السيطرة على الحريق وحصر التلفيات.

مدير إسعاف دمياط: 17 مصابا في حريق السيالة

من جانبه قال الدكتور هيثم المشد مدير هيئة إسعاف دمياط إن حريق السيالة، الذي نشب قبل قليل، أسفر عن إصابة 17 مواطنا ما بين اختناق وكسور وحروق.

وأضاف مدير الإسعاف في تصريحات لـ"الوطن" أن الإصابات متوسطة بينهم حالة مصابة بحريق من الدرجة الأولى، حيث تم إسعاف 5 في موقع الحريق فيما نقلت 12 حالة لمستشفى دمياط التخصصي لتلقى العلاج.