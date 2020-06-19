وفاة عامل نظافة بالإسكندرية بفيروس كورونا

أعلنت شركة "نهضة مصر" للخدمات البيئية المسؤولة عن أعمال النظافة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، وفاة عامل نظافة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

تلقت غرفة عمليات شركة نهضة مصر- التابعة لشركة المقاولون العرب- إخطارا يفيد تغيب أحد عمال النظافة، مقيم بمحافظة البحيرة، لمدة تزيد عن 13 يوما.

وقال بيان صادر عن الشركة، اليوم، إنه تبين من خلال سؤال أسرته أنه يعاني من حاله إعياء شديدة وارتفاع درجة الحرارة وضيق بالتنفس، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأشار البيان إلى أنه تأكد من خلال الفحوصات الطبية اللازمة بالمستشفى في البحيرة إصابة العامل بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وجرى نقله إلى العزل.

وأضاف البيان، أن العامل توفي، اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وجاري اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وعمل الفحوصات اللازمة لكافة المخالطين له في العمل.