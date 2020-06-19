بوابتا تعقيم بكل لجنة تعقد بها امتحانات الثانوي في ديرمواس بالمنيا

تفقدت المهندسة نبيله على رئيس مركز ديرمواس في جنوب المنيا، يرافقها حسام عبد العزيز عمر مدير عام الإدارة التعليمية المدارس التي ستعقد بها لجان امتحانات الثانوية لمتابعة مدي جاهزيتها.

أطمأنت رئيس المركز علي كفاءة بوابات التعقيم الإلكترونية، وعددها 2 بكل لجنة، كما تابعت جاهزية أماكن انتظار الطلاب داخل المدارس قبل دخول اللجان، والتي تم إعداها لحماية الطلاب وتوفير الراحه لهم، وتفقدت دورات المياه وشددت علي الاهتمام بأعمال النظافه وإجراء الصيانه الدوريه.

أكد حسام عبد العزيز مدير الإدارة التعليميه علي بذل كل الجهود من أجل راحة الطلاب وتوفير الجو المناسب للاطمئنان لتحقيق أفضل النتائج، وقال إنه تم توفير 2 ماكينة رش وتطهيروتعقيم إلكترونيه فى كل لجنة، والتشديد علي التباعد داخل اللجان بحيث تضم اللجنة 14 طالب، وكذلك تم تجهيز أماكن انتظار وصيانة ونظافة دورات المياه بالمدارس.

علي جانب أخر، تابع العقيد محمد صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة نظافة مكبرة، إذ تم رفع الإشغالات الموجودة وكميات الأتربة والمخلفات بالشوارع.

أكد رئيس المدينة على ضرورة الاهتمام بالنظافة، ورفع كفاءة مداخل ومخارج المدينة وتهذيب الأشجار ودهان الأرصفة والتجميل ورفع المخلفات الصلبة والأتربة والقمامة.