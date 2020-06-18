محافظ المنيا: إحالة مدير مدرسة للتحقيق لعدم إتمام استعدادات امتحانات الثانوية العامة

قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه ومنذ بداية الأسبوع الجاري قد أجرى عددا من الجولات الميدانية على المدارس للاطلاع على استعدادات المدارس لاستقبال طلاب الثانوية العامة.

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "التاسعة"، واذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أنه وأثناء مروره على المدارس للاطلاع على الاستعدادات، قرر إحالة مدير إحدى المدرس بالمحافظة للتحقيق كونه لم يستعد بالشكل اللائق للامتحانات، موضحا أنه وعلى الفور قام بتشكيل لجنة للانتهاء من الاستعدادات خلال 24 ساعة.

وأكد أن المحافظة ستشهد امتحانات الثانوية العامة بحضور 36 ألف طالب.