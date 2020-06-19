أزهر المنيا: إحضار مياه أثناء الامتحانات ومن يشعر بتعب يطلب التأجيل

ناشدت منطقة المنيا الأزهرية طلاب الثانوية الذين سيؤدون امتحانات نهاية العام الأحد المقبل 21 يونيو الجاري، أخذ بجميع الإجراءات الإحترازية من التعقيم وارتداء الكمامة والتباعد وعدم التجمع حفاظا على صحتهم.

كما طالبت منطقة المنيا الأزهرية في بيان لها، الطلاب في حالة الشعور بتعب أو ارتفاع في درجة الحرارة تقديم طلب التأجيل للدور الثاني مع الاحتفاظ بالحق في الدرجة كاملة، وذلك قبل بدء الامتحانات، مع الإخلاص والاعتماد علي الله إعمالا لقوله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.

ونصح الدكتورأحمد طلب الشريف، رئيس المنطقة الأزهرية بالمنيا، الطلاب بكتابة الاسم ورقم الجلوس بالمكان المخصص على غلاف كراسة الامتحان، والتأكد من عدد صفحات كراسة الإجابة ومطابقتها للعدد الموجود ومسلسل الصفحات صحيح وجميع الأوراق سليمة وذلك قبل البدء في الإجابة، وفي حالة وجود غير ذلك يطلب تبديل كراسة الإجابة، مع تجنب العبث بكراسة الامتحان سواء بقطع أو تمزيق صفحة منها، لأن هذا يعرض للمساءلة.

كما طالب رئيس المنطقة بقرأة التعليمات الموجودة على خلفية رقم الجلوس أو مقدمة كراسة الإجابة، واستخدم القلم الجاف الأزرق للإجابة، والقلم الرصاص عند الرسم، ووعدم استخدام مزيل الكتابة أبدا.

وشملت تعليمات المنطقة الأزهرية، عدم اصطحاب التليفون المحمول أو الكتب تجنبا للمساءلة القانونية، ويمكن أخذ زجاجة ماء خاصة بكل طالب حفاظا علي صحته.

وأيضا تجنب عند أسئلة "الاختيار من متعدد" تظليل أكثر من رمز، وعند حدوث ذلك يجب عليك كتابة كلمة "ملغاة" أمام أي اختيار زائد حتى لا تفقد درجة السؤال، وبعد الإجابة يجب المراجعة مرة تلو المرة وتسليم ورقة الإجابة والتوقيع بالإنصراف والخروج بلا تجمعات داخل أو خارج المعاهد، للحفاظ علي الصحة.