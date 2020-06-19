نشاط في حركة السفن والبضائع والشاحنات ، ومعدلات الشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطاً في حركة العمل اليوم الجمعة، حيث تواجد بالميناء 79 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة 29 سفينة جاري تفريغهم، منهم 2 سفينة حاويات، وعدد 4 سفن بترول ، وعدد 11 سفينة بضائع عامة، وعدد 5 سفن صب جاف، وعبارة .

وأضاف "الغندور"، أنه يوجد على المخطاف الداخلي عدد 6 سفن علي متنها صويا ، وقمح ، وخشب ، و طفلة ، وتواجد بالمخطاف الخارجي 22 سفينة منها 4 سفن حاويات ، و تسع سفن بضائع عامة ، و سبع سفن صب جاف ، و سفينتان صب سائل ، وقد تم دخول وخروج 13 ألف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

واوضح الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء أن إدارة حركة البضائع سجلت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 118 ألف طن ، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 33 ألف طن ، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 958حاوية ، بينما الواردة 1877حاوية.

ووجه الربان شاهين الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية الأخري لتسهيل كافة الإجراءات وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ألتي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .