بالجهود الذاتية.. أهالي الرحمانية يجهزون مستشفى ميداني بمركز الشباب

جهز أهالي مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، مستشفى للعزل الميداني داخل ملعب كرة قدم بالجهود الذاتية، لاستضافة مصابي فيروس كورونا من أبناء المركز.

ونفذ الفكرة مجموعة من الشباب بالمركز، بعدما تعاقدوا مع "فراشة"، وجهزوا 19 سريرا حتى الآن، بمركز شباب المدينة، و30 سريرا بملعب كرة القدم، بإجمالي 49 سريرا.

وجار العمل على إضافة 30 سريرا احتياطيا، أتى ذلك بالتنسيق مع 5 أطباء للإشراف على آلية دخول المرضى المصابين ومتابعة حالتهم بشكل يومي.

وسيجري نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى المركزي، التي تبعد عن مركز شباب المدينة بـ 3 كيلو مترات، بعد التنسيق مع مرفق الإسعاف وإدارة المستشفى.

وقال المهندس هشام عابدين، عدم قدرة المصابين على تطبيق العزل المنزلي بشكل صحيح داخل منازلهم، هو السبب الرئيسي لتنفيذ الفكرة، للمساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن جميع التجهيزات تمت بالجهود الذاتية والتبرعات دون أي توجهات سياسية أو حزبية، حيث تم تقسيم الأدوار بين شباب المدينة وقام مجموعة من الأهالي بالتبرع بالأسرة والملايات والمراتب والأجهزة الكهربائية وكافة المستلزمات.