أمين "تنظيم مستقبل وطن" بأسيوط: اهتمام الرئيس السيسي بملف الشباب بات واضحا

قال المحامي الشاب محمود معوض نفادي، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، إن أمانة الحزب بالمحافظة برئاسة المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، وبمناسبة مرور 6 سنوات على تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رصدت تقدم كبير حققته الدولة المصرية في ملف الشباب، مؤكدا أن ما تحقق خلال فترة الست سنوات الماضية غير مسبوق ولم يتحقق من قبل.

وقال نفادي، إن الرئيس السيسي بدأ فعليا في أكتوبر 2016 في إطلاق المؤتمر الوطني للشباب، وقد كنت أحد المشاركين فيه ولمست النتائج الايجابية لتجربة دمج الشباب مع كبار رجال الدولة والوزراء في ورش عمل مشتركة، لإدراك حجم التحديات التي تواجه الدولة.

وأكد" نفادي"، أن جميع توصيات مؤتمرات الشباب الوطنية ومنتدى شباب العالم، كانت محل تنفيذ واهتمام من الحكومة ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر لجان العفو الرئاسي عن المحبوسين على ذمة قضايا، أو إنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، إطلاق مبادرة حياة كريمة، وغير ذلك الكثير.

وقال نفادي، ان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرفت ولأول مرة تعيين عدد كبير من الشباب نواب محافظين ووزراء وتمكينهم في مختلف المواقع التنفيذية.

وتابع إن ما تحقق من مكتسبات للشباب وما جاء بنص الدستور على تمثيل الشباب في مجلس النواب، وعلى تخصيص 25٪ من المجالس المحلية للشباب يؤكد أن الرئيس السيسي يرغب في الدفع بالشباب في مختلف مواقع المسؤولية، وهذا بات واضحا في كل خطوات وتوجهات الدولة منذ بدء عقد جلسات المؤتمر الوطني للشباب والاستماع لمختلف الآراء السياسية وطرح مختلف القضايا ومناقشتها بحضور ومشاركة الرئيس السيسي.