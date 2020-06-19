طقس السبت: مائل للحرارة على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا السبت مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد نهارا، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية وحارًا على جنوب الصعيد، مشيرين إلى أن يسود طقسًا لطيفًا ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشطة على السواحل الشمالية، وتكون نشطة ومثيرة للأتربة على بعض المناطق في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 34 22

الإسكندرية 29 21

وادي النطرون 34 22

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 32 21

بلطيم 31 21

مطروح 28 23

السلوم 33 26

سيوة 35 27

بورسعيد 27 22

دمياط 28 21

الزقازيق 34 21

المنصورة 33 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 34 22

العريش 28 20

رفح 28 20

رأس سدر 28 23

نخل 30 18

نويبع 31 24

طابا 30 21

كاترين 30 15

الطور 30 24

شرم الشيخ 36 27

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 27

الفيوم 35 22

بني سويف 34 23

المنيا 35 24

أسيوط 35 24

سوهاج 36 25

قنا 36 26

الأقصر 37 28

أسوان 38 28