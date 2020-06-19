إزالة إشغالات وغلق كافية وصالة رياضية وإحالة أطباء للتحقيق ببني سويف

أجرى اللواء محمود ضياء،رئيس مدينة بني سويف، عدة حملات بنطاق المدينة وتوابعها حيث زار الوحدة الصحية لقرية تزمنت الشرقية لتفقد سير العمل بها والخدمات المقدمة للمواطنين و فوجئ رئيس المدينة بغياب عدد من العاملين بالوحدة من أطباء وإداريين وتوقف بعض الخدمات بها مايعد مخالف للقانون وحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.

وشدد رئيس المدينة علي ضرورة تواجد كل في عملة وعدم التقصير تجاه العمل مرة أخرى، وأصدر رئيس المدينة قرارا بإحالة جميع المقصرين من العاملين والأطباء الي التحقيق العاجل بديوان عام الوحدة المحلية .

وفى سياق متصل ،شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة اللواء دكتور محمود ضياء الدين،حملة اشغالات أسفرت عن ازالة 12 حالة اشغال عبارة عن تند ووجهات محلات وبعض الاعمدة المبني بالبلوك الابيض.

كما ضبطت أجهزة مدينة بنى سويف كافية وصالة ألعاب رياضية " چيم" بمنطقة كورنيش النيل وحي الزهور يخالفان قرارات الغلق، و تم غلق وتشميع الكافية و الصالة الرياضية وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية،كما تم غلق محل ستالايت والتحفظ علي محتوياته واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضده بحضور رئيس المدينة.

كما تم ضبط مخزن غير مرخص ببياض العرب يضم ٥٩٢ كرتون مواد عذائية غير معلومة المصدر، تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة ادارة التموين و تشميع المخزن وعرض المحضر وتسليمه الي مركز شرطة بني سويف وقيده جنحه أمن دولة للعرض علي النيابة العامة .جاء ذلك بناء علي تعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف واللواء دكتور محمود ضياءالدين رئيس مركز ومدينة بني سويف.