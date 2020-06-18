"كورونا": شهيدة جديدة لـ"الطواقم الطبية" فى بنى سويف

سجلت محافظة بنى سويف سقوط شهيدة جديدة من مقاتلى «الجيش الأبيض»، حيث أصدر وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد يوسف، بياناً نعى فيه الدكتورة نبيلة عبدالحميد، الطبيبة بمستشفى الواسطى المركزى، التى توفيت متأثرةً بإصابتها بفيروس «كورونا»، وأكدت المديرية أن الضحية الجديدة انتقل إليها الفيروس أثناء رعايتها لوالدتها المصابة، التى تم نقلها إلى مستشفى الواسطى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأكد مدير مستشفيات جامعة المنوفية، الدكتور محمد الصاوى، فى تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن نتيجة التحاليل المعملية التى خضع لها الدكتور عبدالجواد السيد، أستاذ الأمراض المعدية بمعهد الكبد القومى بالمنوفية، بعد ظهور الأعراض عليه، جاءت إيجابية، مشيراً إلى أنه تم حجزه داخل معهد الكبد، ووضعه على جهاز للتنفس الصناعى، وأضاف أن حالته العامة مستقرة.

كما أعلنت جامعة مدينة السادات عن إصابة عميد معهد الدراسات البيئية، الدكتور ممدوح عرفة، بفيروس «كورونا» المستجد، وذكرت، فى بيان، أن عميد المعهد اشتكى من بعض الأعراض البسيطة، وأثبتت نتائج الفحص إصابته بالفيروس، وتقرر عزله بالمنزل تحت إشراف فريق طبى، وبينما أعربت إدارة الجامعة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لعميد معهد الدراسات البيئية، قال «عرفة»، فى تصريح لـ«الوطن»، إنه يخضع للعلاج وفق بروتوكول وزارة الصحة، وإن حالته مستقرة.

وسجلت محافظة المنوفية وفاة شاب يبلغ من العمر 38 سنة، داخل العزل المنزلى، متأثراً بإصابته بفيروس «كورونا»، فى إحدى القرى التابعة لمركز تلا، وأكدت مصادر طبية أن الشاب «محمود. م. أ»، كان يخضع للعزل المنزلى وفق بروتوكولات وزارة الصحة، إلا أن حالته تدهورت سريعاً، فقامت أسرته بنقله إلى مستشفى تلا المركزى، ولكنه لفظ أنفاسه بعد وقت قليل من وصوله المستشفى، حيث جرى تغسيله وتكفينه بمعرفة فريق الطب الوقائى.

وكشف محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبوليمون، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن أن المحافظة تحتل المرتبة الخامسة بين محافظات الجمهورية فى أعداد المصابين بفيروس «كورونا»، مشيراً إلى أن مديرية الصحة تابعت القادمين من خارج مصر، والعاملين بقطاع السياحة والفنادق، منذ بداية انتشار الفيروس بعدد يصل إلى 7305 مواطنين، بالإضافة إلى الانتهاء من متابعة 6591 مواطناً لمدة 28 يوماً، وأضاف أن المحافظة أطلقت موقعاً إلكترونياً لبيان أعداد الأسرّة الشاغرة فى مستشفيات العزل الصحى، وعدد الأسرّة المشغولة من المصابين بفيروس «كورونا»، وشدد على أن المحافظة لا تتوانى عن تقديم خدمة جيدة للمصابين، ومتابعة الوضع الصحى فى مختلف مراكز المحافظة بشكل منتظم.

وأسفرت جولة ليلية لرئيس مركز ومدينة منوف، أشرف الليثى، شملت عدداً من القرى التابعة للمركز، عن ضبط ورشة لتصنيع الكمامات بدون ترخيص، وقام رئيس المدينة باستدعاء الأجهزة الأمنية والرقابة التموينية، حيث تم تشميع الورشة، ومصادرة المضبوطات، التى تضمنت أكثر من 5 آلاف كمامة غير مطابقة للاشتراطات الصحية، وتم تحرير المحضر اللازم، وإلقاء القبض على صاحب الورشة لاستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

141 إصابة جديدة بالقليوبية و50 بالسويس و26 حالة شفاء بالبحيرة وخروج 20 من "عزل تأمين بنها".. وثالث ولادة قيصرية لمصابة بـ"عزل قها"

وسجلت محافظة القليوبية 141 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب بيانات وزارة الصحة، وكشفت تقارير مديرية الصحة أن مدينتى شبرا الخيمة وقليوب سجلتا أعلى معدل إصابات على مستوى المحافظة، بينما لم تسجل مدن كفر شكر وقها والعبور أى إصابات جديدة، فيما أعلن مدير مستشفى التأمين الصحى ببنها، الدكتور محمد منير، خروج 20 مصاباً بالفيروس، بعد تعافيهم تماماً، حيث جاءت نتائج التحليل سلبية لمرتين متتاليتين.

كما شهد مستشفى قها المركزى، المخصص لعزل حالات «كورونا» بمحافظة القليوبية، إجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى المصابات داخل العزل، وهى ثالث ولادة تجرى داخل المستشفى خلال أقل من أسبوع، لصيدلانية تدعى هاجر محمد، 27 سنة، دخلت إلى المستشفى قبل يوم واحد من الولادة، وكانت حاملاً فى شهرها التاسع، حيث وضعت مولودها الثالث، سمته «عمر»، وأكدت مصادر طبية أن الحالة العامة للأم والمولود مستقرة، دون حدوث أى مضاعفات.

وفى البحيرة، أكد وكيل مديرية الصحة، الدكتور حمودة الجزار، خروج 26 حالة من مستشفيات العزل والإحالة، بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء المسجلة بالمحافظة إلى 679 حالة، مشيراً إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة لجميع المستشفيات والحالات، بينما وجّه محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، تحية تقدير إلى الأطقم الطبية لجهودهم فى رعاية المصابين بفيروس «كورونا»، فى ضوء تزايد معدلات الشفاء بالمحافظة.

وأعلنت مديرية الصحة بالسويس اليوم، تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين إلى 806 حالات، بالإضافة إلى تسجيل 4 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 49 حالة، وأشارت إلى أن نحو 432 مصاباً ما زالوا يتلقون العلاج حتى الآن، سواء فى مستشفيات العزل الموزعين عليها بالمحافظات الأخرى أو داخل العزل المنزلى، بينما بلغ عدد حالات الشفاء المسجلة بين أبناء المحافظة 275 حالة.