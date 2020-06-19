أخبار البنوك.. 4 بنوك تقدم تمويلات ميسرة للعملاء بضمان وظيفة أو رخصة

تقدم العديد من البنوك المصرية قروضًا وتسهيلات بضمانات بسيطة لعملائها، بهدف التيسير والتسهيل عليهم، إذ يمكن أن يمنح البنك القرض بضمان العقار أو بضمان السيارة أو بضمان البطاقة الشخصية أو الوظيفة مثل بنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي.

واستمرارًا للخدمات التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء والتي من أبرزها أخبار البنوك، إليك البنوك التي تقدم قروضًا بتسهيلات ميسرة وهي على النحو التالي:

قرض سيارة بضمان البطاقة الشخصية من البنك الأهلي اليوناني

يقدم البنك الأهلي اليوناني برنامج تمويل السيارات والذي يتيح لك فرصة اقتناء سيارة أحلامك، دون إثبات للدخل أو حساب الحد الأقصى، فقط بصورة البطاقة وإيصال كهرباء أو غاز أو تليفون حديث لعنوان المنزل.

- دون مفردات مرتب أو إثبات للدخل.

- سعر عائد متميز ونظام أقساط مرنة.

- الحصول على موافقتك في 24 ساعة.

خصائص التمويل:

- الحد الأدنى للدفعة المقدمة 50% من ثمن السيارة.

- مدة السداد تصل إلى 60 شهرًا.

- الحد الأدنى لمبلغ القرض هو 15 ألف جنيه.

- قيمة التمويل تصل إلى 500 ألف جنيه.

شروط الحصول على التمويل:

- يمنح التمويل للمصريين والأجانب المقيمين.

- الحد الأدنى لعمر المتقدم 21 عامًا.

المستندات المطلوبة:

1. صورة واضحة وسارية من بطاقة الرقم القومي (صورة واضحة وسارية من جواز السفر للأجانب).

2. إيصال خدمات (كهرباء /غاز/تليفون) حديث لعنوان الإقامة الحالي.

3. عرض أسعار للسيارة المراد شراؤها.

4. استمارة طلب شراء كاملة بالبيانات المطلوبة.

5. عرض أسعار للسيارة المراد شراؤها.

6. استمارة تأمين على الحياة.

خطوات الحصول على القرض:

بمجرد تسليم المستندات المطلوبة إلى البنك سيقوم البنك بالاتصال بك خلال 24 ساعة حال حصولك على الموافقة لشراء السيارة، وبعد المكالمة زر فرع البنك لتوقيع العقود والشيكات وإيداع الدفعة المقدمة.

ويمتلك البنك شبكة متنوعة من أفضل معارض السيارات في السوق المصري يجب الحصول على السيارة المراد شراؤها منها.

وللحصول على السيارة المراد شراؤها اتباع الآتي:

- إيداع الدفعة المقدمة في الحساب.

- توقيع العقود والشيكات.

- يصدر البنك خطاب تسليم السيارة لك للتوجه إلى معرض السيارات واستلام السيارة.

- يسلم معرض السيارات السيارة لك وترخيصها مع وضع حظر البيع لصالح البنك.

- إصدار وثيقة تأمين شاملة لصالح البنك.

- التأشير بحظر البيع لصالح البنك على خطاب المرور.

قرض شخصي دون ضمانات من البنك التجاري الدولي CIB

يقدم البنك التجاري الدولي، إمكانية الاقتراض حتى 3 مليون جنيه مصري لتغطية مصاريفك الشخصية بضمان دخلك، أو علاقتك المصرفية بالبنك، أو بضمان وظيفتك.

- قيمة أقساط السداد الشهرية تصل بحد أقصى إلى 35% من صافي الدخل، ويمكنك سداد القرض على أقساط شهرية مريحة لمدة تصل إلى 10 سنوات.

- الحد الأدنى للسن 21 عامًا.

- الحد الأقصى للسن 60 عامًا وقت استحقاق القرض لأصحاب الراتب الشهري، و65 عامًا لأصحاب الأعمال الخاصة

- الحد الأدنى لصافي الراتب:

2600 جنيه مصري لأصحاب الراتب الشهري.

10 آلاف جنيه مصري لأصحاب الأعمال الخاصة.

- يمنحك القرض تأمين على الحياة يسمح بتغطية القيمة المتبقية لسداد القرض في حالة الوفاة (لا قدر الله).

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض:

1. نموذج الطلب، بطاقة رقم قومي سارية، كشف حساب بنكي، وإيصال مرافق حديث.

2. لأصحاب الراتب الشهري: خطاب بمفردات المرتب من جهة العمل بتاريخ حديث، أو ثلاث كشوفات راتب عن آخر 3 أشهر.

3. لأصحاب الأعمال الخاصة: سجل تجاري ساري وكشف حساب بنكي.

قرض شخصي بضمان الوظيفة من بنك الإسكندرية

وهو برنامج تمويل شخصي مقدم للأفراد العاملين في الشركات العاملة في مصر مع إمكانية تأجيل الأقساط لمدة عام لعملاء برنامج بضمان تحويل الراتب الذين يتم تحويل كامل راتبهم على بنك الإسكندرية.

- تصل قيمة التمويل إلى 1.5 مليون جنيه.

- فترة سداد تصل إلى 12 عامًا.

- تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

شروط الحصول على التمويل:

- أن يتراوح عمر العميل من 21 إلى 65 عامًا.

- الحد الأدنى لمدة العمل 3 أشهر.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي.

2. خطاب مفردات الراتب.

3. فاتورة مرافق حديثة "غاز – كهرباء – تليفون" لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

قرض شخصي بضمان رخصة السيارة من بنك QNB

يقدم بنك QNB الأهلي القرض الشخصي بضمان رخصة السيارة، لتسهل على المواطن الحصول عليه دون الحاجه لضمانات عمل.

- تأمين على الحياة مجانًا خلال مدة سداد القرض.

- أقساط شهرية وثابتة خلال فترة سداد القرض حتى لا يتكلف العميل أي أعباء إضافية.

- أسعار فائدة تنافسية.

- يتم خصم الأقساط أوتوماتيكيًا سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو العائد.

شروط الحصول على القرض:

- تصل قيمة القرض إلى 50% من قيمة السيارة بحد أقصى 350 ألف جنيه.

- تصل فترة سداد القرض إلى 60 شهرًا.

- يتم توفير القرض للمصريين فقط، ولا يمكن حصول الأجانب عليه.

- يتم منح قيمة القرض بالجنيه المصري فقط.

- متاح للموظفين وأصحاب الأعمال الحرة.

- ألا يقل سن العميل عن 25 عامًا، وألا يزيد عن 60 عامًا عند نهاية مدة القرض.

- أن يكون موديل السيارة لا يتجاوز 3 سنوات ولا يكون محظورًا بيعها.