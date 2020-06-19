بعد تصريح الرعاية الصحية.. كيف تتعامل مع انخفاض الأكسجين في الدم؟

قالت هيئة الرعاية الصحة، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إن انخفاض نسبة الأكسجين بالدم لأقل من 90% يستوجب التوجة للمستشفي بشكل سريع.

وتابعت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها على موقع "فيس بوك": "إذا شعرت بأعراض فيروس كورونا أو تأكدت بالتحاليل والفحوصات، وعزلت نفسك منزليا وبدأت تشعر بمشكلة في التنفس، راقب نسبة الأكسجين في الدم بشكل مستمر، و لو انخفضت عن 90% يجب التوجة لأقرب مستشفى".

الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة، فسر لـ"الوطن" أعراض نقص الأكسجين في الدم، والتي تتمثل في "نهجان" شديد يصل إلى ضيق النفس، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى تغير لون الجسم "يميل إلى الزرقة".

وأوضح أستاذ الصحة العامة، أن نقص الأكسجين في الدم يؤدي إلى عدم التركيز في بعض الأحيان، ونوبة عثيان وعدم اتزام، وذلك لأن الأكسجين كلما قل في الجسم يؤثر على وظائف الأجهزة كلها.

وكشفت الدكتورة أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن في مستشفى الصدر بالعباسية، في حديثها لـ"الوطن"، خطورة استخدام أنابيب الأكسجين في المنزل لمصابي كورونا عند الإحساس بضيق النفس دون الرجوع إلى طبيب متخصص، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب أولا قياس نسبة الأكسجين ويجب ألا تقل عن 92% وذلك من خلال جهاز مخصص لقياس نسبة الأكسجين للشخص المريض.

النمر: كل مريض يحتاج نسبة أكسجين مختلفة

وقالت د. "النمر"، إن الأعراض البسيطة فقط لكورونا هي التي يمكن علاجها بالعزل المنزلي، أما في حالات ضيق التنفس فيجب الاتصال بالأرقام المخصصة من الصحة والتوجه إلى أقرب مستشفى حميات، لافتة إلى أنه لا يفضل استخدام أنبوبة الأكسجين في المنزل دون استشارة الطبيب، لأنه هناك أنواع مختلفة من الأكسجين منه فيس ماسك وقسطرة أنفية، وكل مريض له درجات مختلفة من الأكسجين بحسب حالته الصحية.