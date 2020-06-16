الرعاية الصحية: نقدم خدماتنا لأكثر من 600 ألف منتفع بالتأمين الشامل

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، استمرار تقديم الخدمات الطبية بالوحدات والمراكز التابعة للهيئة، التي تخدم أكثر من 600 ألف مواطن من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

ولفتت إلى اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" داخل منشآتها، بما يضمن الحفاظ على صحة مقدمي الخدمة الطبية والمنتفعين وتحقيق أقصى معدل سلامة ممكنه.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أنّها تواصل تقديم الخدمة الطبية من خلال الوحدات والمراكز التابعة لها في التخصصات الطبية، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا خلال الأيام من الأحد إلى الخميس، إضافة إلى خدمات الطوارئ يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وأوضحت الهيئة أنّه تم وضع اللافتات الإرشادية التوعوية التي تؤكد مراعاة المسافات والتباعد الاجتماعي بين المترددين على العيادات الخارجية، وخارج أماكن التطعيمات وصيدليات صرف العلاج وغرف عمل الأشعة والفحوصات.

وتابعت الهيئة أنّه جرى وضع أسهم وعلامات استرشادية لتحديد المسافة الآمنة لوقوف المترددين الراغبين في تلقي الخدمة الصحية داخل المنشأة، حرصًا على سلامتهم وأمنهم.

وذكرت الهيئة أنّه يتم التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية داخل المنشآت التابعة للهيئة، والالتزام بارتداء الماسك (الكمامة) كشرط أساسي لدخول المترددين المنشأة الصحية وأثناء التواجد بها، ومنع اصطحاب الأطفال نهائيا إلا حال الكشف الطبي على الطفل، والالتزام بعدم وجود مرافقين مع المريض بحد أقصى مرافق واحد فقط، من خلال فرق المتابعة داخل الوحدات والمراكز الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لضمان عدم وجود كثافات عالية للمترددين داخلها وتقليل الازدحام داخل المنشأة الصحية.

وكشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، عن إجراء 11 ألفا و280 حجزا تليفونيا للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد من خلال الخط الساخن 15344، الذي أطلقته هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

ولفت إلى تفعيل خدمة الحجز بالعيادات الخارجية على الخط الساخن بدءًا من مارس الماضي نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، للتيسير على المنتفعين وتقليل التزاحم داخل العيادات الخارجية وضمان الحصول على أفضل خدمة طبية بأعلى جودة ممكنة.

وتابع السبكي أنّ الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، تعمل بكامل طاقتها منذ بداية ظهور الفيروس وحتى الآن، ولم تتوقف لحظة واحدة في تقديم الخدمات للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، الذين يقدر عددهم بنحو 600 ألف منتفع.

وأكد استمرار الجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، والحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية الآمنة ذات الجودة العالية عند الحاجة، دون معاناة لدفع تكاليف الخدمات الطبية.

وأشاد السبكي بتكاتف أجهزة الدولة خاصة في محافظة بورسعيد للعبور من أزمة جائحة كورونا بسلام، مثمّنا الجهود الاستثنائية التي تبذلها الأطقم الطبية في الفترة الراهنة لتقديم أفضل خدمة طبية رغم طبيعة ظروف الفترة الحالية.

وشدد على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تشدد على استمرار تقديم الخدمات بأعلى مستوى مهما كانت طبيعة التحديات التي تمر بها الدولة.