عاجل.. مدير إسعاف دمياط: 17 مصابا في حريق السيالة

قال الدكتور هيثم المشد مدير هيئة إسعاف دمياط إن حريق السيالة، الذي نشب قبل قليل، أسفر عن إصابة 17 مواطنا ما بين اختناق وكسور وحروق.

وأضاف مدير الإسعاف في تصريحات لـ"الوطن" أن الإصابات متوسطة بينهم حالة مصابة بحريق من الدرجة الأولى، حيث تم إسعاف 5 في موقع الحريق فيما نقلت 12 حالة لمستشفى دمياط التخصصي لتلقى العلاج.

وكان حريق قد شب في ورشة أثاث انتقل منها لعدد من المنازل حيث انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسىة العقيد يحيى زكريا والرائد رامى نبيل حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق كما تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين.