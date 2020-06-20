حظك اليوم السبت 20-6-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الأسد أنّه لا يستطيع أن يعيش بلا حب على الرّغم من الخيبات الكثيرة التي قد يمرّ بها، فهو يظهر حبّه علنًا ولا يخجل من إعلانه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويجعلك تحسن التصرف وتعرف كيف تكسب دعم الجميع.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

يوم رائع يسمح لك بتحقيق تواصل وتفاهم سريع مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.