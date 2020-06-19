فيديو.. معلمة تركية تحاول الانتحار بسبب البطالة

نشر موقع "تركيا الآن"، مقطع فيديو لمعلمة تحاول الانتحار في تركيا، بسبب البطالة وتردي الظروف المعيشية.

وتواجه تركيا عجر اقتصادي كبير، حيث اقترح صندوق الثروة السيادية التركية اقتراض 2 مليار دولار لمواجهة العجز الناتج عن تراجع احتياطيات العملات الأجنبية وانهيار قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، وفقا لـ "تركيا الآن"

#تركيا_الان معلمة تركية تحاول الانتحار بسبب البطالة وسوء ظروف المعيشة pic.twitter.com/7aSlPIJOFL — Turkey Now - تركيا الآن (@turkeynownews) June 19, 2020

كانت الخزانة التركية قد اقترضت في العام الماضي 2019، مليار يورو بضمان استحقاق عامين من الخزينة لتركية.

ونقلت صحيفة "جمهورييت" عن وكالة "بلومبرج" العالمية، قولها إن صندق الثروة السيادي في تركيا يرغب في الاقتراض من الخارج. وأنه من المتوقع أن يفصح الصندوق خلال الأيام المقبلة عن قيمة القرض وقيمة الفوائد والاستحقاقات وكذلك البنوك المقرضة.