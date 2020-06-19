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محمود مسلم

فيديو.. معلمة تركية تحاول الانتحار بسبب البطالة

كتب:

وكالات
04:55 م | الجمعة 19 يونيو 2020
الشرطة التركية

الشرطة التركية

نشر موقع "تركيا الآن"، مقطع فيديو لمعلمة تحاول الانتحار في تركيا، بسبب البطالة وتردي الظروف المعيشية.

وتواجه تركيا عجر اقتصادي كبير، حيث اقترح صندوق الثروة السيادية التركية اقتراض 2 مليار دولار لمواجهة العجز الناتج عن تراجع احتياطيات العملات الأجنبية وانهيار قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي، وفقا لـ "تركيا الآن"

كانت الخزانة التركية قد اقترضت في العام الماضي 2019، مليار يورو بضمان استحقاق عامين من الخزينة لتركية.

ونقلت صحيفة "جمهورييت" عن وكالة "بلومبرج" العالمية، قولها إن صندق الثروة السيادي في تركيا يرغب في الاقتراض من الخارج. وأنه من المتوقع أن يفصح الصندوق خلال الأيام المقبلة عن قيمة القرض وقيمة الفوائد والاستحقاقات وكذلك البنوك المقرضة.

 