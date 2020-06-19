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بعد إصابة 17.. السيطرة على حريق سيالة دمياط

كتب:

سهاد الخضري
04:50 م | الجمعة 19 يونيو 2020
ارشيفية

ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق الذي نشب في قرية السيالة والذي نشب في ورشة تبلغ مساحتها 250 مترا امتدت لمنزل إلى جوارها وتم ندب الأدلة الجنائية بمديرية أمن دمياط لمعرفة أسباب الحريق. 

وكان حريق قد شب في ورشة أثاث انتقل منها لمنزل مجاور حيث انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسىة العقيد يحيى زكريا والرائد رامى نبيل حيث تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق كما تم الدفع بـ11 سيارة إسعاف لنقل المصابين وأسفر الحريق عن إصابة 17 نقل 12 منهم لمستشفى دمياط التخصصي وتم إسعاف 5 منهم في موقع الحريق.