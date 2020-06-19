محافظ الإسكندرية يطلق إشارة البدء بتطوير منطقة مربع محسن الكبرى

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، إشارة البدء في تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بنطاق حي المنتزة أول بتكلفة تقدر بـ108 ملايين جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهرا، وذلك بتمويل من صندوق العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك تنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه ديسمبر الماضي مع الصندوق لتطوير 7 مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو 2 مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية 811 مليون جنيه، بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن منطقة محسن الكبرى يقطن بها حوالي 75 ألف أسرة، وتقع على مساحة 477 فدانا.

وأوضح أن جميع الأعمال ستتم بالتوازي؛ بدءًا من تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 15.9 مليون جنية من خلال تركيب 1000 ذراع و500 عامود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي ويشمل تركيب 1000 شنيشة أمطار جديدة، وتطوير الطرق والشوارع بتكلفة 92.3 مليون جنية من خلال رفع كفاءة ورصف 167 شارع بإجمالي أطوال شوارع بالمنطقة 38 ألف كيلو متر .

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل محمود البرعي مدير مديرية الطرق والنقل ، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزة أول وأعضاء مجلس النواب عند الدائرة .

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية، قد أطلق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي بحي منتزة ثان، ومنطقة نادي الصيد بحي وسط، ومنطقة الدخيلة بنطاق حي العجمي، وتشمل أعمال التطوير رصف وإنارة الطرق، وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ خلال عام.