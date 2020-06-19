وكيل "صحة مطروح": توافر المستلزمات الطبية وأكياس الدم بالمستشفى العام

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة فى جولة ميدانية بمستشفى مطروح العام يرافقه الدكتور حسن سالم مدير المستشفى والدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات جميع أقسام المستشفى.

وتابع "البلتاجى" ،اليوم، خلال جولته جميع أقسام المستشفى المختلفة، بداية من قسم الإستقبال والطوارئ وتأكد من توافر جميع المستلزمات وإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19".

ووجه بضرورة معايرة الأجهزة المعملية الموجودة بمعمل المستشفى بشكل دورى للحصول على نتائج معملية دقيقة، كما تأكد من توافر أكياس الدم بمختلف الفصائل ببنك الدم التخزينى للمستشفى،والإطمئنان على أجهزة الأشعة بالمستشفى وخاصة جهاز الرنين المغناطيسى والتأكد من صيانتها بشكل دورى وتوافر الأفلام الخاصة بها، كما تفقد قسم الكلى الصناعى والتأكد من تقديم الرعاية الكاملة لمرضى القسم.

والتقى ا. د عمر شبل أستاذ علاج الأورام والطب النووى بجامعة الإسكندرية ومجموعة العمل بقسم الأورام.