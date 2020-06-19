الاتصالات: تدريب 95 ألف شاب على التكنولوجيا بالتعاون مع شركات عالمية

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن استهداف الوزارة تدريب 95 ألف متدرب بالتعاون مع الشركات العالمية، موضحا أنه سيتم تدريب 55 ألف متدرب في مجالات التكنولوجيا المختلفة، إضافة إلى استكمال برامج ومبادرات الوزارة لتدريب 20 ألف متدرب، وذلك فى إطار خطة الوزارة لبناء الإنسان المصري.

وأضاف الوزير فى تصريحات لـ"الوطن"، أن مجالات التدريب تتضمن مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتشمل أيضا بناء القدرات الرقمية لدى موظفي الحكومة، وكذلك تدريب 20 ألف متدرب في مجالات المهارات الأساسية للحاسب الآلي؛ مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق منصة موحدة لتكون بمثابة بنك للمهارات حيث سيتم من خلالها التقدم للحصول على الدورات التي تقدمها الوزارة وجهاتها المختلفة، بما يسهم في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتقدمين للتدريب وإتاحة البرامج التدريبية المناسبة لهم، وهو الأمر الذي سيحقق الحوكمة، كما يساعد في التعرف على مهارات الشباب وتحقيق التواصل بين شركات التوظيف والشباب لتوفير فرص عمل لهم.