نفسيون يقدمون روشتة لطلبة الثانوية لتجنب قلق كورونا والامتحانات

ساعات قليلة، ويبدأ ماراثون استثنائي هذا العام، وهو الثانوية العامة، التي تشهد عدة أحداث للمرة الأولى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي فرض إجراءات احترازية مختلفة باللجان، ما وضع الطلاب تحت ضغط نفسي بالغ ليواجهوا مخاوف "كوفيد 19" ومرحلة "عنق الزجاجة".

تتطلب الفترة القليلة الباقية من الطلاب تجنب القلق المضاعف بين كورونا والثانوية، لذلك قدمت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، والدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، نصائح لطلبة الثانوية العامة عبر "الوطن"، على لانحو التالي..

- يقع على الأسر دور كبير حاليا، متمثل في مهمة احتواء أبنائهم ومساعدتهم على الهدوء وإضفاء البسمة والسعادة عليهم باستمرار، وعدم الحديث بشأن كورونا أو المخاوف من الامتحانات على الإطلاق، ومنحهم عاطفة كبيرة وثقة بالنفس والقدرة على تخطي ذلك.

- تنظيم اليوم، بين المراجعة والطعام والنوم.

- النوم لمدة لا تقل عن 8 ساعات يوميا.

- تخصيص ساعة للرياضة خارج المنزل، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

- الحرص على تناول الخضروات والفاكهة والبروتينات والأسماك.

- تجنب تناول الوجبات السريعة التي تحتوي على نسبة دهون عالية تؤثر على التركيز.

- تناول الأعشاب الطبيعية مثل الينسون والكامومايل للتهدئة.

- عدم الانغماس في الأحاديث الجدلية لتجنب العصبية.

- شرب الماء يساعد على زيادة التركيز وتهدئة الجسم.

- التفكير الإيجابي بأهمية السعي للنجاح والنظرة المتفائلة وعدم جلد الذات، لتجنب الوصول لمرحلة الاحتراق الذهني.

- إدراك أن تلك الفترة صعبة على الجميع، ويعاني من أزماتها مختلف الطلاب بعدة مراحل دراسية.

- معرفة أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للطلاب والحرص على صحتهم، بالإَضافة لتأكيد "التعليم" أن الامتحانات ستكون في مستوى الطلاب.

- البُعد عن أي أحداث سياسية أو رياضية قد تشتت الانتباه والتركيز للطلاب.

- ممارسة تمارين "الاسترخاء" التي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت بسهولة وتنفيذها.

- الابتعاد عن التوتر، من خلال الطريقة الأفضل لكل فرد، سواء بقراءة القرآن أو الاستماع للموسيقى أو الحديث مع صديق مقرب.

- الترفيه عن النفس بين الطلاب قدر المستطاع، بين الأنشطة البسيطة المبهجة.