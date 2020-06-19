تسوية طريق مستشفى العديسات ورفع 700 طن مخلفات بالطود خلال يونيو

أعلن الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، جنوب الأقصر، أنه تنفيذاً للخطط الموضوعة والمكثفة والمستمرة في النظافة والتجميل والطرق بالمركز، تم البدء في أعمال تمهيد وتسوية طريق مستشفى العديسات، وطريق المصلب عقب رفع الأتربة المتراكمة بالطريق نتيجةً لحفر الصرف الصحي بالمنطقة.

وأضاف رزق، أنه في هذا السياق قام قطاع النظافة بقرية العديسات بحري بأعمال رفع 20 طن من الأتربة المتراكمة ومخلفات المبانى بمدخل قرية العديسات بحري الغربي .

وتابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال رفع كفاءة قطاع النظافة والتجميل بالمركز ، حيث بدأ بمتابعة أعمال قسم البساتين بالوحدة المحلية لقرية منشية النوبة وذلك لقص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها طبقاً للجدول الزمني المحدد للري بطريق المسار السياحي القاهرة - أسوان، كما تابع أعمال رفع وإزالة 120 طنا من الأتربة المتراكمة بجانبى الطرق بدايةً من منطقة الشيخ حسان وصولاً إلى معهد الشيخ أبو الحمد الأزهرى بمدينة الطود.

وأشار رئيس مدينة الطود أنه تم رفع ما يقرب من 700 طن من القمامة والمخلفات الزراعية والمخلفات الصلبة ومخلفات نواتج تطهيرات الترع، خلال شهر يونيو الجاري.