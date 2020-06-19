تجهيز عقار "الدير" لعزل مصابي كورونا جنوب الأقصر

استكمل أعضاء اللجنة الشعبية لمكافحة فيروس كورونا بقرية الدير، التابعة لمدينة إسنا، جنوب الأقصر، أعمال تجهيز العقار السكني الذي جرى تسليمه لهم من مجلس المدينة، عقب موافقة وزير الإسكان ومحافظ الأقصر، على تخصيصه لعزل الحالات المصابة بكورونا من أبناء القرية فيها، خلال الفترة المقبلة.

وأنهى أعضاء اللجنة تجهيز الأسرة ووضعها بالعقار بعد تنظيفها، ووصلت المراتب الطبية المخصصة لتلك الأسرة للبدء في عزل الحالات المنزلية المصابة بكورونا، خلال الساعات المقبلة.

وقال الدكتور محمد سلطان، منسق اللجنة إن عمليات النظافة والتجهيز للعقار والشقق التي بداخله انطلقت منذ أيام، ونقل الأسرة الـ50 التى تم توفيرها بأيادى شباب وكبار القرية بالتعاون بينهم وذلك لإنهاء عملية الفرش والتجهيز بكافة المتطلبات، خلال الأيام المقبلة، كما وصلت كميات من المراتب لبدء نقل المصابين لها خلال الساعات المقبلة.

كان مجلس مدينة إسنا أعلن موافقة محافظ الأقصر ووزارة الإسكان على تخصيص عقار سكني لخدمة عزل مصاب قرية الدير بدعم من الأهالي الذين أبدوا استعدادهم لتوفير كل المتطلبات لتجهيز وفرش مقر العزل بالكامل.