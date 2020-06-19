كهرباء الأقصر ينفي انتشار حالات إصابة بكورونا في الديوان العام

نفى قطاع توزيع الكهرباء بالأقصر، اليوم الجمعة، صحة ما نشر وتم تداوله على بعض صفحات التواصل الإجتماعي، عن انتشار حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين العاملين بديوان القطاع.

وأوضح القطاع أن الحالة الوحيدة التي ظهرت لإحدى قيادات القطاع، تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية معها ومنح جميع المخالطين للحالة عزل منزلي لمدة 14 يوما طبقاً لتعليمات الإدارة الطبية للقطاع، وذلك بعد إجراء كافة التحاليل والآشعة اللازمة على نفقة الشركة، مع العلم أنه يتم تعقيم المبنى أكثر من مرة يومياً.

وتابع القطاع أنه في نفس السياق منذ بداية ظهور فيروس كورونا أصدر المهندس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء تعليماته المشددة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للعاملين، حيث يتم توزيع الكمامات و القفازات و الكحول عليهم مع تعقيم مبنى ديوان القطاع والهندسات التابعة يوميا، وفي حالة ظهور أي أعراض على أي من العاملين يتم عرضه على مدير الإدارة الطبية بالقطاع والذي بدوره يقوم بعمل تحاليل بأحدث المعامل وأشعة مقطعية بأحدث المراكز على نفقة الشركة.