تدشين مبادرة لتوفير احتياجات الحجر الصحي بمستشفى القرنة غرب الأقصر

دشن شباب مدينة القرنة، الواقعة غرب الأقصر، مبادرة "ساعد بلدك لدعم مستشفى القرنة " والتي تهدف إلى جمع تبرعات لتوفير أجهزة طبية لمستشفى المدينة والتي تم تخصيصها لعزل مصابي فيروس كورونا.

وقال محمد الزوايدي، أحد مدشني المبادرة، إنها استطاعت تقوم بشراء مكنة رش تعقيم بالكهرباء سعة 20 لتر، و منظمات الأكسجين لغرف العناية المركزة و35 ملايا سرير لغرف العزل والمشرحة وتم توفير مياه شرب معدنية وعصائر وفاكهة يوميا للمرضى في غرف العزل مع توفير 10 أكفان بمستلزماتها لحالات الوفاة.

وأضاف أن أعضاء المبادرة كونوا فريق تمريض متطوعين لمتابعة الحالات الإيجابية التي تتلقى العلاج بالمنزل ومتابعة حالتهم يوميا مشيرا إلى أنه تم توفير وتسليمهم جهاز قياس حرارة عن بعد وجهاز قياس الضغط وجهاز قياس السكر و 2 بدلة عزل كاملة وجهاز نيبوليزر للتنفس.

وتابع أيضًا أن الفريق قام بتوفير جهاز كاشف حرارة عن بعد وملايات أسرة لوحدة صحة القباوية بالمركز وجاري شراء ومكنة رش وتعقيم وشراء مستلزمات طبية من ماسكات و جهاز صدمات كهربائية يعمل على قياس الضغط والنبض وقياس نسبة الأكسجين ورسم قلب.