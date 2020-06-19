شبانة: نقابة الصحفيين تواصل تقديم خدمات الضرورة لمدة أسبوعين

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان اتخذ منذ اللحظة الأولى من علمه بفيروس كورونا، كل الاحتياطات اللازمة والإجراءات الإحترازية والصحية، للحفاظ على جميع الزملاء والعاملين في مبنى النقابة.

وأضاف "شبانة" في بيان موجه لأعضاء النقابة، "سبقنا الكثير من مؤسسات الدولة فى اتخاذ هذه الخطوات وبجدية صارمة للحفاظ على حضراتكم جميعًا وقد كان من الآثار الإيجابية لذلك هو عدم ظهور ولو حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل مبنى نقابة الصحفيين، الذى يتم تعقيمه يوميا ثلاث مرات بأحدث الطرق العلمية والأجهزة وبأطقم عمل مدربة على ذلك، وتمت الإستعانة بالبوابة الذكية الإليكترونية للتعقيم وقياس الحرارة - وهى الأحدث والأعلى فى مصر - للتأكد من سلامة جميع الزملاء أو زائري وموظفي المبنى، ولم نكن سننجح في مهمتنا إلا بدعم حضراتكم والتزامكم وتشجيعكم".

وقال سكرتير عام الصحفيين، إنه بعد التشاور مع جميع المختصين بهذا الشأن ولهذه الفترة الصعبة من انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على جميع مرتادى مبنى النقابة، نعلن الاستمرار فى تقديم خدمات الضرورة كالعلاج، مع الأخذ في الإعتبار أن خدمات العلاج يتم تقديمها "أون لاين" عبر "الواتس آب"، وصرف بدل التدريب والتكنولوجيا والمعاشات والاعانات والقروض كما هو متبع في الدور الأرضى بالمبنى مع الاستمرار فى غلق جميع الخدمات الحكومية لأسبوعين مقبلين.