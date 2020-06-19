تغريم "ناشونال موتورز" وكيل العلامة الصينية "إيجل" 200 ألف جنيه

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها على "ناشونال موتورز" وكيل العلامة الصينية "إيجل" في مصر، باسترجاع سيارة "ايجل 580" ودفع غرامة 200 ألف جنيه لمالك السيارة المتضرر المدعي المدني، ودفع مبلغ 10 آلاف جنيه حق مدني كتعويض، وإلزام التوكيل برد قيمة المنتج إلى المدعي بالحق المدني.

وجاء بالدعوى، قيام المدعي المدني "مالك سيارة إيجل 580" بالتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، تفيد بأن السيارة بها عيوب تصنيع وأن التوكيل رفض التعامل مع هذه العيوب وفحص جهاز حماية المستهلك السيارة في كلية الهندسة جامعة عين شمس، وتم التأكد من مصداقية الشكوى وبالتالي رفع جهاز حماية المستهلك الشكوى إلى المحكمة الاقتصادية.