"مهمتي التوصيل بس".. تفاصيل ضبط عاطل وسيدة لتصنيعهما المخدرات

"مهمتي أوصل المخدرات للتجار بس".. بهذه الكلمات بدأت ربة منزل أقوالها أمام نيابة مدينة نصر، في الاتهام الموجه لها وشريكها عاطل، بتصنيع مخدر الشابو داخل معمل في مدينة نصر.

وأضافت المتهمة، أن شريكها عرض عليها تصنيع المخدرات علي أن تقوم بتوصيلها إلى التجار فوافقت، وقام بشراء جميع الأدوات المستخدمة في التصنيع، وكذلك المواد الكيماوية ووضعها في إحدى الغرف في شقتها، وذلك نظرا لأنها تقيم بمفردها.

وأوضحت أنهما عملا لفترة حتى وجدا رجال المباحث يلقون القبض عليهما، وأمرت النيابة بحبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت حملة أمنية من مدير ية أمن القاهرة، من ضبط عاطل وسيدة، يقيمان بمحافظة القاهرة، فى كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامهما بإدارة معمل لتصنيع مخدر الآيس "الشابو" والتفتيش عثر بحوزتهما (الخامات والأدوات التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى- مبلغ مالي– 3 هواتف محمولة)، وتم اتخاذ الإجراءات.