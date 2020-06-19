منها الموظفين.. فئات غير مستحقة للحصول على قرض من "تنمية المشروعات"

يلجأ كثيرون من راغبي العمل للحصول على تمويل لمشروع صغير يساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياه، ويقدم جهاز تنمية المشروعات تمويلات للمشروعات الصغيرة وغيرها للمساهمة في حل مشكلة البطالة، بتمويل المشروعات التجارية والصناعية لتدوير عجلة الإنتاج.

وتستعرض "الوطن" الفئات المستحقة وغير المستحقة والشروط المطلوبة للحصول على التمويل، وفق الموقع الرسمي لجهاز تنمية المشروعات، كالتالي:

هل يمكن إقراض العميل لشراء شقة سكنية أو قرض شخصي؟

- تهدف جهات التمويل إلى تحقيق أهداف تنموية مستدامة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، لذلك تقوم الجهات بتمويل المشروعات فقط، والتي بدورها تؤدي إلى تحقيق قيمة مضافة لأصحاب المشروعات، وفائض نقدي يكفي لسداد أعباء القرض المستحقة عليهم من أقساط وعوائد، كما يكفي لمنحهم القدرة على تلبية متطلباتهم وتطلعاتهم.​

هل يمكن للموظف الحصول على قرض؟

لا يجوز للموظف الحصول على تمويل لاقامة أوإدارة مشروع، لأن المشروع يحتاج الى تفرغ، كما أن الهدف التنموي للجهات الممولة يتمثل في توفير فرص عمل جديدة خارج نطاق الوظيفة الحكومية ولمن ليس لديهم فرصة عمل، وذلك من أجل تخفيض معدلات البطالة.

هل يمكن تمويل العميل للحصول على العلامة التجارية من الشركات؟

يمكن الحصول على تمويل للحصول على علامة تجارية، حيث يتم تحديد بعض الجهات لقيمة التمويل الممكن منحه للشركة صاحبة حق الامتياز التجاري.

- يبلغ الحد الأقصى لقيمة التمويل الممكن منحه للحاصل على حق الامتياز التجاري 3 مليون جنيه مصري.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض من جهاز تنمية المشروعات

- الأهلية القانونية بألا يقل سن العميل عن 21 عاما، وحسن السير والسلوك وإجادة القراءة والكتابة.

- تفرغ العميل للمشروع وإدارته وأن يكون متواجدا بنفس المحافظة مكان النشاط أو محافظة مجاورة.

- تأدية الخدمة العسكرية أو التأجيل أو الإعفاء لمدة تغطي فترة التمويل.

- توافر الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع ومطابقته للالتزامات البيئية.